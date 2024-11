Anteprima24.it - Piazza degli Artisti trasformata in baraccopoli, Muscarà: “Ma il Prefetto?”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“La municipalità Vomero-Arenella continua ad agire in spregio alle norme, ma anche al buon senso e alla sicurezza dei cittadini”. È dura la presa di posizione della consigliera indipendente della Regione Campania, Marì, che denuncia pubblicamente l’ennesima assurdità legata alla gestione di, una delle principali aree del quartiere Vomero.La vicenda riguarda l’utilizzo dell’area, che da destinazione strategica per l’attesa in caso di eventi sismici, vienein un luogo per feste, sagre e attività temporanee che compromettono la funzionalità di uno spazio cruciale per la sicurezza pubblica.“È risibile come incontri tra municipalità, commissioni e amministrazioni comunali portino spesso a decisioni contraddittorie e sconclusionate.