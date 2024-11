Ilfattoquotidiano.it - Pediatri e medici green: “600mila bimbi muoiono ogni anno per l’inquinamento ambientale. Rafforzare i regolamenti”

Di Laura Reali, presidente Ecpcp (European confederation of primary carecians) e Roberto Romizi, presidente Isde (Associazioneper l’ambiente)Alla luce della 29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP29) a Baku, in Azerbaigian, si solleva un appello urgente per dare priorità alla protezione dei bambini dagli effetti dsi della contaminazione. Organizzazioni globali di rilievo, tra cui l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il Programma delle Nazioni unite per l’ambiente (Unep) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), hevidenziato i gravi rischi che il cambiamento climatico,atmosferico e idrico, e l’esposizione a sostanze neurotossiche rappresentano per la salute e lo sviluppo dei bambini.