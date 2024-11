Quotidiano.net - Paso Adelante Next, il reboot della serie spagnola su Mediaset Infinity dal 27 novembre

UPA– questo il titolo abbreviato e diventato già al centro di discussioni social – arriva ufficialmente dopo una lungadi rumors e indiscrezioni nell’ambiente che assicurava l’arrivo di questo atteso revival. In un’epoca dove la nostalgia sembra farla ancora da padrona con numerosi titoli pronti a tornare in onda (tra questi anche, recentemente, le voci su un sequel/di Melrose Place dopo quello fallimentare del 2009), sia riaprono le porte dell’accademia Carmen Arranz, la più famosa ed importante scuola di arti scenichecittà di Madrid. Ovviamente conosceremo nuovi studenti pronti a mettersi in gioco tra danza e intrighi sentimentali e personali.La nuova stagione sarò composta da 8 episodidurata di circa 50 minuti l'uno. Rober (interpretato da Miguel Ángel Muñoz) fa ritorno dagli Stati Uniti con l'idea di mettere in scena un grande e importante musical.