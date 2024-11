Iodonna.it - "Pancetta" che tende ad accumularsi? Tutto quello che c'è da sapere per attenuarla. Parola d'ordine, liposcultura manuale

La “” non è soltanto maschile. Specialmente durante la menopausa: in questa fase della vita, a causa del rallentamento del metabolismo e della variazione dell’asssetto ormonale, il grasso non si distribuisce soltanto su fianchi e cosce, maadanche attorno alla vita. Benché delnormale, esistono dei rimedi e anche delle buone abitudini da seguire. Compreso un massaggio pancia specifico, eseguito da mani esperte: aiutano a rassodare e tonificare la zona, oltre a “modellare” manualmente il grasso in eccesso. Massaggi viso e corpo: cos’è il Metodo Renata Franca X Leggi anche › Menopausa: mai provato la beauty routine ayurvedica? Pancia, perché con la menopausa perde tonicitàLa menopausa rappresenta un grosso cambiamento per il corpo femminile, che si adatta a una nuova fase della vita.