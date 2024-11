Scuolalink.it - NoiPA, in pagamento gli arretrati IVC scuola: chi ne beneficia?

Glidella, relativi all’indennità di vacanza contrattuale per docenti e ATA esclusi dall’anticipo contrattuale, sono ora disponibili su. Dal 26 novembre 2024, circa 325mila lavoratori del comparto scolastico potranno accedere a questi pagamenti, previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) per il triennio 2022-2024. ChidegliGliriguardano in particolare due categorie principali: Supplenti con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto 2024: questi lavoratori, in precedenza, avevano ricevuto solo un acconto senza il saldo completo relativo all’indennità. Neoassunti a settembre 2024: questa categoria non aveva percepito gli importi dell’anticipo contrattuale, inclusi nei cedolini successivi. Gli insegnanti di religione, tuttavia, restano esclusi dai pagamenti attualmente emessi.