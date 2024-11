Inter-news.it - Marotta: «Firenze? Non ci pensiamo, Inter esperta! Sapevamo una cosa»

venuto prima di-Lipsia, sfida valevole per la quinta giornata di Champions League con fischio d’inizio fissato alle 21 a San Siro. Di seguito quanto dichiarato a Sky SportROSA COMPETITIVA – Giuseppeha parlato così prima di-Lipsia: «Noiche eravamo cresciuti come gruppo rispetto anche all’edizione passata. Quindi è chiaro che abbiamo affrontato le partite con determinazione ottenendo buoni risultati. Con questo nuovo format bisogna fare più punti possibili, ci sarà la differenza reti che sarà decisiva quindi ogni partita è a sé. Pensiero a? Direi di no, perché comunque questa è una squadra fatta di gente, sanno che si gioca ogni tre giorni. Quindi si affrontano le squadre di volta in volta, domenica affronteremo una squadra che straordinariamente sta occupando una posizione che gli compete.