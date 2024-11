Le auto elettriche sono lo 054% del totale in Italia e boom ibride

Leggi su Ildenaro.it

Lerappresentano ancora una nicchia del parco circolante inappena lo 0,54% del, a cui si aggiunge il 5,41% di motori ibridi. Il mercato è tuttavia in forte espansione soprattutto nelle soluzioni: nel 2023 oltre il 40% dellevendutestate ad alimentazione ibrida (erano solo il 14,5% nel 2020). Il full electric è invece risalito nel 2023 al 4,16% del(poco più di 45.000 veicoli), circa mezzo punto in più rispetto al 2022, ma mezzo punto in meno rispetto al 2021. I numeri emergono dal 21/esimo Rapporto sulla mobilità deglini ‘Audimob’, realizzato dall’Isfort e presentato oggi al Cnel. In generale, nel 2023 il tasso di motorizzazione inè salito: 69,4ogni 100 abitanti (68,1 nel 2022) continuando così ad essere nettamente il più alto tra i grandi Paesi europei (58,6 in Germania, 57, 2 in Francia, 54,1 in Spagna).