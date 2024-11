Ilfoglio.it - La volta che 150 minori sono evasi grazie a una scacchiera (pare)

Come educatorele, insegno ai giovani detenuti a giocare a scacchi. Ieri uno ha preso il gioco e lo ha tirato contro una vetrata. Doveva essere blindata ma stranamente ha ceduto. L’one di massa è così avvenuta. Su 150reclusi nescappati 150. Domanda: non si faceva prima a dire tutti? Sì! A distanza di anni 30 nessuno è ancora stato catturato. Alcunidiventati educatori sotto falso nome, altri custodi del Planetario di Milano, il meno visitato al mondo. Nonostante questo civentisei custodi, paga il comune. Non può licenziarli né spostarli a mansioni più nobili. Eppure Milano, città d’acqua, ha carenza di “uomini rana”, quelli che si immergono nei navigli e recuperano le biciclette elettriche a noleggio. Di solito il lancio avviene in pieno giorno con applausi e cori che accompagnano lo splash.