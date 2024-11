Gqitalia.it - Kendrick Lamar e la sorpresa GNX

La veradell’album di, uscito all’improvviso, nella notte tra venerdì e sabato, è solo nel meccanismo di lancio. Perché per il resto GNX, sesto album del premio Pulitzer per la musica nel 2018, è sulla scia del suo marchio inimitabile: sillabe svolazzanti, barre dirette e sinuose, attacchi personali e riflessioni universali, lezioni di stile e di vita, conditi da alcuni ritornelli catchy e campionamenti sempre giustissimi. Non siamo forse dalle parti di To pimp a butterfly, irraggiungibile masterpiece di jazz-rap del 2016, o di Damn, finito in testa a tutte le classifiche dei migliori dischi del 2017, ma questo GNX è la testimonianza cheè in ottima forma e flexa la sua eclettica capacità di rimanere sé stesso reinventandosi ma rimanendo saldo alle radici della West Coast.