John Krasinski e Matthew Rhys protagonisti di Silent River nuova serie thriller su Prime Video

Facebook WhatsAppTwitter L’attoretorna protagonista di un nuovo progetto sul piccolo schermo dopo il successo di Jack Ryan. Sarà il volto principale della, di cui sarà anche produttore e regista in alcuni episodi. Al suo fianco troveremo l’attore, noto per i suoi ruoli inriconosciute come The Americans e Perry Mason. Questaavventura rappresenta unasfida per, che continua a espandere il proprio repertorio artistico.Trama e ambientazione disi svolge in una piccola cittadina americana e segue le vite di due uomini le cui esistenze si intrecciano in modi inaspettati. Il fulcro della trama è la scoperta di un serial killer che non solo mette in pericolo la comunità, ma provoca anche tensioni e rivela segreti nascosti tra i residenti.