Gaeta.it - Incidente mortale tra moto e auto ad Ancona: un giovane perde la vita

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un drammaticostradale ha scosso la comunità diquesta mattina, coinvolgendo tremobili e unacicletta. L’episodio è avvenuto lungo via Flaminia, tra Torrette e Collemarino, precisamente nei pressi del distributore di carburante e di Villa Adria. Il sinistro ha avuto esiti tragici, con la disgrazia che ha portato alla morte di undi 26 anni, alla guida della. Gli immediati sviluppi post-hanno causato significativi disagi per la viabilità della zona, con strade bloccate e lunghe code.La scena dell’L’ha avuto luogo in un orario di punta, quando il traffico sulla via Flaminia è elevato. La dinamica esatta del sinistro è ancora oggetto di indagine, ma si sa che lacicletta, guidata dal, ha impattato con altre tre vetture.