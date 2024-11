Piperspettacoloitaliano.it - Imma Greco muore, la scena della morte della mamma di Lenu ne L’Amica Geniale 4

4,Era inevitabile, anche se non si può trascurare il messaggio potente lasciato nella dolorosatra Elena ecolata. La malattia si porta via ladi. Un rapporto difficile da sempre, ma che negli ultimi istanti di vita è rifiorito. Una grande interpretazione di Annarita Vitolo che esce ditra gli applausi del pubblico.LadiQuandoavvengono numerosi fatti esterni che influenzano la figlia Elena. Il riavvicinamento improvviso tra Lila e Nino in quei giorni difficili. L’ira di Marcello Solara in ospedale, le incomprensioni con i fratelli. Prima di chiudere gli occhi per sempre,si fa promettere che Peppe e Gianni andranno a fare “un lavoro normale” grazie all’aiuto di Lila. E infine, un’altra promessa che intristisce: il matrimonio tra Elisa e Marcello.