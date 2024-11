Thesocialpost.it - Hannah scomparsa da due settimane, il papà suicida durante le ricerche

Kobayashi, 30enne originaria delle Hawaii, èl’11 novembre a Los Angeles, dove era arrivata per un breve soggiorno. La donna, appassionata di viaggi, fotografia, arte e musica, avrebbe dovuto ripartire per New York tre giorni dopo per far visita a una zia. Tuttavia,non è mai salita su quel volo, facendo scattare l’allarme tra i familiari. La famiglia Kobayashi si è attivata immediatamente, recandosi a Los Angeles e mobilitando le forze dell’ordine, i social media e i giornalisti per ampliare le. Nonostante gli sforzi incessanti, dopo due, il mistero delladirimane irrisolto. Il dramma del padre: un gesto estremoLa vicenda ha preso una piega tragica il 25 novembre, quando il padre di, Ryan Kobayashi, è stato trovato morto nei pressi dell’aeroporto di Los Angeles.