Ilnapolista.it - Hamsik: «Nel 2012 potevo finire al Milan. Allegri stravedeva per me, provò a portarmi pure alla Juve»

Repubblica intervista Marek, l’ex centrocampista del Napoli che non ha bisogno di molte presentazioni: «Qui sono nato e diventato giocatore. Il mio primo gol vero l’ho segnato a 5 anni nella scuola calcio locale, dove ho fatto tutta la trafila giovanile fino a quando mi hanno notato i dirigenti dello Slovan, che oggi sfida ilin Champions. Poi ho lasciato la Slovacchia e anche Napoli mi ha rubato il cuore. Le mie radici per sono sempre rimaste qui. Per questo ci sono tornato».: «Champions senza Napoli? Paga gli errori della stagione scorsa»Diventerà allenatore?«Ci provo: a giugno finir il mio corso a Coverciano e a settembre spero di prendere il patentino. Mi entusiasma la carriera di allenatore, è il mio futuro. La panchina stata un amore a prima vista».e il: matrimonio sfiorato.