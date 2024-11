Gaeta.it - Fiamme gialle smascherano frodi sul reddito di cittadinanza: 37 denunciati per oltre 200mila euro

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Scoperte allarmanti emergono da un’operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino. Un’indagine meticolosa ha portato all’individuazione di 37 persone che hanno percepito indebitamente ildi, per un totale di. L’operazione ha anche evitato ulteriori erogazioni di 46miladi sussidi non spettanti. Questo intervento sottolinea l’impegno continuo delle autorità nella salvaguardia della spesa pubblica e nella prevenzione delle.Dettagli sull’indagineL’indagine svolta dalla Guardia di Finanza ha rivelato una serie di irregolarità nelle richieste di accesso aldi. Collaborando con l’INPS, lehanno esaminato vari casi in cui i richiedenti non hanno rispettato i requisiti fondamentali.