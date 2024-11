Cityrumors.it - Esplodono le proteste per Ramy Elgaml, il 20enne morto a Milano durante una fuga in scooter dai Carabinieri. Incendi, scontri e disordini nella notte

Proseguono leper la morte delegiziano. Azioni vandaliche: la tensione con le forze dell’ordine è alle stelletra domenica 24 e lunedì 25 novembre, in via Ripamonti aunoTMax con a bordo unegiziano e un 22enne tunisino si è schiantato al termine di una lungadai. Ad avere la peggio è stato il più giovane che, in quel momento, non stava guidando ma era semplicemente un passeggero. A distanza di due giorni dall’evento, però, ainfuriano leleper(cityrumors.it / ansafoto)Nel quartiere Corvetto, infatti, lascorsa un centinaio di persone si è riunito e scontrato con gli agenti di Polizia proprio per protesta contro la morte delegiziano.