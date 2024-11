Terzotemponapoli.com - Taglialatela: “Romelu Lukaku sta facendo molto bene, lo terrei sempre in campo”

Pino, ex portiere del Napoli, è intervenuto a Napoli Magazine Live, programma in diretta su Radio Punto Zero. L’ex partenopeo ha parlato del match contro la Roma. Si è soffermato sue sul gioco espresso dalla squadra di Conte. Di seguito le sue parole.: “Il gol diha un peso enorme”Così l’ex portiere: “Meret era sulla traiettoria del colpo di testa di Dovbyk, l’importante è essere pronti a sventare la minaccia. Il gol diha un peso enorme e corona un’ottima prestazione del Napoli contro una squadra che si è difesa in maniera ben organizzata e messainda Ranieri. La Roma ha tanta qualità e Ranieri ha rivoluzionato i calciatori dal punto di vista tattico e mentale, ma gli azzurri hanno affrontato i giallorossi al meglio sotto tutti i punti di vista.