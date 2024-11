Quotidiano.net - Stazione Spaziale Internazionale, misterioso odore e goccioline galleggianti. Gli astronauti richiudono subito la navetta russa

Roma, 25 novembre 2024 - Non c'è pace sula ISS, la, dove un mistero ha avvolto l'arrivo dellaProgress che sabato si è agganciata al modulo russo Poisk portando 2.500 chilogrammi di rifornimenti. Gliavrebbero percepito all'apertura del portello della Progress un fortee hanno visto comparire delle strane. Avviato sistema filtraggio aria, per evitare rischi da contaminazione, il personale della ISS ha richiuso il portellone del modulo Poisk che porta al resto del segmento russo della. Poi i tecnici del centro di controllo hanno attivato da remoto il sistema di filtraggio dell'aria in modo da eliminare eventuali contaminanti, si legge sul sito X della ISS. The Progress 90 cargo craft from Roscosmos docked during an automated procedure to the International Space Station's Poisk module at 9:31 a.