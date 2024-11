Quotidiano.net - Romania, estremista destra in testa al primo turno presidenziali

Lasi è svegliata incredula stamane per il colpo di scena clamoroso neldelle elezioni. Contrariamente a tutti i sondaggi della vigilia, suffragati peraltro dai primi exit poll e risultati parziali, ad andare al ballottaggio dell'8 dicembre - stando allo scrutinio ormai quasi completato delle schede - saranno infatti con ogni probabilità il candidato dell'estremafilorusso Calin Georgescu, presentatosi come indipendente, e Elena Lasconi, leader di un partito di centro(Usr), mentre resta fuori dai giochi il premier socialdemocratico Marcel Ciolacu, dato per favorito alla vigilia e scavalcato proprio in dirittura d'arrivo dalla rappresentante dell'Usr che avrebbe chiuso al secondo posto con una manciata di voti in più. Gli ultimi dati ufficiali diffusi dalla commissione elettorale assegnano a Georgescu il 22,95% dei consensi, rispetto al 19,17% di Lasconi e al 19,15% di Ciolacu.