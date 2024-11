Anteprima24.it - Quarta vittoria consecutiva in casa per la JuveCaserta

Tempo di lettura: 4 minutiQuarto successo interno consecutivo per la Paperdiche si è imposta sulla Benacquista Assicurazioni Latina con il punteggio di 85-71 al termine di una gara condotta sempre in testa con un vantaggio massimo di 16 punti raggiunto in più di un’occasione. Nonostante qualche problema di falli che hanno costretto coach Cagnazzo ad alternare vari quintetti nel corso dei quaranta minuti di gioco e, soprattutto a poter disporre di Diouf per soli 16’, i bianconeri hanno sempre avuto la lucidità necessaria per comandare il ritmo di gioco, anche quando i pontini sono riusciti a ridurre il divario a soli 4 punti dopo poco più di 2’ dall’inizio dell’ultimo periodo.L’avvio di gara, dopo il primo canestro messo a segno da Caffaro, ha visto il primo vantaggio dei padroni digrazie a due liberi di Ricci seguiti da una tripla di Laganà (per lui, alla fine, 4/6 da 2, 5/8 da 3 ed 1/2 ai liberi, oltre a 7 assist) per il 7-2.