Pepé | Quando Ancelotti mi chiamò riattaccò dopo cinque minuti Emery mi tenne un’ora al telefono

Nicolasè ora di proprietà del Villarreal. Ci fu però un tempo in cui la sua cessione all’Arsenal fece tantissimo rumore. Innanzitutto per la cifra sborsata al Lille (80 milioni di euro) e in secundis perché era di fatto promesso sposo del primo Napoli di. Chi era a Dimaro quell’anno ricorda benissimo l’arrivo degli agenti in elicottero,tutti si aspettavano Jorge Mendes e James Rodriguez. Alla fine non arrivò nessuno dei due. L’ala destra ha poi finito per fallire nella sua avventura in Premier, sentendo per tutta la durata della sua permanenza il peso di quei soldi per lui spesi. La pressione di dover essere stella. Oggi è stato intervistato dal The Athletic e ha vuotato il sacco.: «Ero del Napoli, poi ho ricevuto la chiamata di»Di seguito l’estratto succitato del quotidiano inglese:“La storia di Pepe con l’Arsenal iniziò con una telefonata.