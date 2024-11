Movieplayer.it - Monsters: ecco perché Javier Bardem non ha voluto incontrare i fratelli Menendez

Leggi su Movieplayer.it

L'attore Premio Oscar non hai realisu cui è incentrata la stagione creata da Ryan Murphy Quando i colleghi diin: La storia di Lyle ed Erik, hanno fatto visita a Erik e Lyle Menéndez in prigione, pare che l'attore Premio Oscar non fosse molto interessato ad accompagnarli., che nello show diretto da Ryan Murphy interpreta il defunto padre dei due condannati, José, ha ammesso che "non voleva"in prigione prima della sua performance. "Prima di tutto, non sapevo molto o più fondamentalmente nulla della storia quando il co-creatore della serie Ryan Murphy mi ha parlato,non era una vicenda così nota in Spagna", ha dichiarato a .