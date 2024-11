Gaeta.it - Milano si prepara ad accogliere il Noir in Festival: eventi, film e autori dal 2 al 7 dicembre

Facebook WhatsAppTwitter Dal 2 al 7diventerà il palcoscenico delin, un’importante rassegna dedicata alla narrativae ai nuovi media. La 34ma edizione, coordinata da Giorgio Gosetti e Marina Fabbri, inaugurerà un incontro speciale il primopresso la libreria Rizzoli Galleria. Questo incontro sarà dedicato all’esordio nel genere del noto giornalista Maurizio Mannoni con il suo romanzo “Quella notte a Saxa Rubra”, pubblicato da La nave di Teseo. Questo evento rappresenta un simbolo della continua esplorazione del genere da parte del, come sottolineato da Marina Fabbri, che ha commentato la scelta di Mannoni come un interessante mix tra giornalismo e narrativa.Unricco die collaborazioniIlinè promosso dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura e organizzato in collaborazione con l’Università Iulm.