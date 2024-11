Liberoquotidiano.it - "L'hanno distrutta": per Luca dalla Sardegna finisce male dopo Affari Tuoi

Leggi su Liberoquotidiano.it

, pacchista della, è stato il protagonista della puntata diandata in onda ieri, domenica 24 novembre, su Rai 1. La sua purtroppo non è stata una partita fortunata, nonostante fosse stato battezzato dal conduttore, Stefano De Martino, come "il bar più caro della" a causa del fatto di aver avuto sempre pacchi rossi durante la sua avventura da pacchista. Insieme a lui al centro dello studio suo fratello. A far impazzire tutti, nonostante una puntata non proprio entusiasmante, è stata la spontaneità del concorrente. Pocol'inizio della partita, infatti,ha dato una risposta che ha fatto letteralmente impazzire De Martino. ", raccontami un po' di te, sei sposato? Fidanzato?", gli ha chiesto il conduttore. E lui ha risposto: "Fidanzato". "Fidanzato, con chi?", lo ha incalzato allora Stefano.