Iltempo.it - Israele-Libano, funzionario Usa: "Tregua vicina ma...". Cosa prevede l'accordo

Leggi su Iltempo.it

"Pensiamo di avere un. Siamo sulla linea del traguardo, ma non l'abbiamo ancora superata. Il Gabinetto israeliano deve approvare l'martedì e fino ad allora qualpuò sempre andare storto". È quanto unUsa ha dichiarato al giornalista Barak Ravid della testata Axios, aggiungendo che è atteso che il Gabinetto di sicurezza israeliano approvi l'martedì. La bozza per il cessate il fuoco in, stando a quanto si apprende,un periodo di transizione di 60 giorni durante il quale l'esercito didovrebbe ritirarsi dalmeridionale. L'esercito libanese, in cambio, dovrebbe schierarsi nelle aree vicine al confine e Hezbollah dovrebbe spostare le sue armi pesanti a nord del fiume Litani. L'un comitato di supervisione guidato dagli Stati Uniti per monitorare l'attuazione del testo e affrontare eventuali violazioni.