Agroalimentare San Marcellino | bruciavano vecchie pedane in legno per cuocere il pane sequestrato panificio

I Carabinieri Forestali di Marcianise e Carabinieri di Sana Caserta hanno scoperto un attività illecita in unNel corso di un’attività di controllo congiunta, da parte dei militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Marcianise (CE) e della Stazione CC Territoriale di San(CE), presso un’attività a prevalente di produzione di prodotti ditteria freschi, sita in comune di San(CE), mentre era in atto la produzione di, è stata accertata alla base di entrambi i forni presenti, la presenza di pezzi diprovenienti dautilizzati come combustibile. Sul piazzale esterno al caseificio è stata accertata la presenza di circa 8 metri cubi di rifiuti costituiti dain, parte delle quali ridotte in pezzi più minuti attraverso una sega a nastro presente in loco, nonché frammenti di polistirolo.