Gaeta.it - Ultimi giorni per presentare le candidature al Consiglio Comunale dei Giovani di Santa Marinella

Il termine per la presentazione delle liste per le elezioni deldeisi avvicina. Martedì 26 rappresenta l'ultima scadenza utile per la consegna dei nomi dei candidati, offrendo un'importante opportunità per idel territorio di far sentire la propria voce all'interno della vita amministrativa. Questo evento si inserisce nel quadro di una crescente iniziativa per coinvolgere le nuove generazioni nella politica locale, promuovendo un dialogo attivo trae istituzioni.Partecipazione dei: un vero invito del SindacoIl Primo Cittadino, durante una dichiarazione pubblica, ha fatto un appello aiaffinché partecipino attivamente al processo elettorale. "Confidiamo in un'ampia partecipazione dei ragazzi e delle ragazze", ha dichiarato il Sindaco Tidei, sottolineando l'importanza di questo evento come un'occasione fondamentale per iper esprimere le proprie opinioni.