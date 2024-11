Ilgiorno.it - Svelato il progetto della nuova scuola media a Pavia Ovest: “Colmiamo una lacuna”

Leggi su Ilgiorno.it

, 24 novembre 2024 – Quindici classi, una palestra e un piccolo auditorium.si prepara ad accogliere lache sarà una succursale dell’attuale Leonardo da Vinci. Sorgerà nell’area compresa tra via Tibaldi, via Chiappero e via Abbiategrasso e ieri mattina nella sede dell’Aps Cazzamali ilè stato presentato dal sindaco Michele Lissia, dall’assessora ai Lavori Pubblici Alice Moggi affiancata dall’architetto comunale Silvia Canevari davanti un buon numero di cittadini. “Laè il primo grande servizio che si insedia a, dove negli ultimi anni è stato registrato un notevole sviluppo - ha detto Giuseppe Di Maria del comitato Tuteliamo-. Oggi il quartiere ha fame di servizi e non più di case. Occorre proseguire sulla via dei servizi a corollarioper avere una maggiore socialità tra persone che hanno un vissuto diverso”.