Nerdpool.it - Path of Exile 2 – Svelati i contenuti dell’Early Access

Leggi su Nerdpool.it

Durante l’ultimo GGG Live, sono statidiof2, l’atteso action RPG hack’n’slash di Gearbox che vedrà la luce il 6 dicembre su PC, PlayStation e Xbox. Di seguito, l’immagine che ricapitola i costi e i diversi Pack disponibili per l’acquisto già da ora.Il nuovo titolo sarà ambientato vent’anni dopo l’originaleof, e chiederà ai giocatori di rintracciare il Seed of Corruption per sventare i piani del Count of Ogham che vuole sfruttarne il potere e giustiziare coloro che lo sfidano. Nel lungo viaggio, sarà possibile incontrare temibili nemici, conoscerr strane entità e stringere legami improbabili per fermare la devastazione che affligge Wraeclast. Esplorate le oscure foreste di Ogham, attraversate le aride pianure del Vastiri Desert e addentratevi nelle rovine della giungla di Utzaal, un’antica città del Vaal.