Liberoquotidiano.it - "Mi raccomando, continuate a chiedere": Bertolucci scatenato su Berrettini | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Midi rinunciare asingolarista per risparmiarlo per il doppio": Paolosulla piattaforma X dopo la vittoria di Matteocontro l'olandese Botic Van de Zandschulp (numero 80 del ranking) nella finale di Coppa Davis a Malaga. L'azzurro si è imposto sull'avversario in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un'ora e 18', regalando così il primo punto all'Italia contro l'Olanda. Nel secondo singolare in campo Jannik Sinner, numero uno al mondo, contro Tallon Griekspoor, numero 40 del ranking. È la seconda volta, nell'arco di due giorni, che l'ex campione interviene in difesa di. Già ieri, dopo la vittoria dell'italiano contro Kokkinakis,aveva scritto un commento del genere su X: "Serviti a dovere coloro che volevano escluderedal singolare per averlo fresco in doppio".