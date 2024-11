Linkiesta.it - La resistenza al regime iraniano e l’attivismo culturale come forma di emancipazione

Due anni e due mesi fa circa Masha Amini è stata uccisa, dopo essere stata arrestata a Teheran dalla polizia religiosa per aver indossato l’hijab in modo scorretto. Il carattere di un Paese si misura anche dal peso con cui viene giudicato un “errore”: sbagliare in Occidente è diverso da sbagliare in un Paese antidemocratico,succede nella Repubblica Islamica dell’Iran. Laalin quei territori parte dai dissidenti dele dalla società civile,fa il movimento “Donna, vita, libertà”. «In Iran c’è tantissima movimentazione, nonostante sia un percorso di alti e bassi – ha raccontato Rayhane Tabrizi, attivista dissidente iraniana in Italia –. In questo momento ci sono quarantadue persone a rischio impiccagione, e nelle carceri ci sono anche donne attiviste».Nonostante le repressioni da parte delle proteste non si sono mai interrotte: Tabrizi racconta dello sciopero della fame che si tiene ogni martedì, e che è nato dalla sezione femminile del carcere di Evin; un gesto inizialmente nato per protestare contro la condanna a morte emessa per la sindacalista Sharifeh Mohammadi, e che oggi continua per protestare contro le esecuzioni, sottodi disobbedienza civile.