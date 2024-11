Gaeta.it - Italia in cerca di un bis: gli azzurri di Volandri sfidano l’Olanda nella finale di Coppa Davis

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Il team d’, dopo aver conquistato il titolo di campione lo scorso anno, è pronto per affrontaredella. Sotto la guida del capitano Filippo, glisono determinati a scrivere un’altra pagina di storia, aggiungendo un secondo trofeo consecutivo alla propria bacheca. La squadra ha mostrato una grande determinazione nelle fasi precedenti del torneo, in particolare con la vittoria in semicontro l’Australia.Il percorso verso ladellaL’ha affrontato un cammino piuttosto impegnativo per arrivare a questa. Il team azzurro ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per confermarsi campione. Il momento cruciale è stata la semicontro l’Australia, dove i giocatori hanno dato il massimo, portando a casa una vittoria decisiva.