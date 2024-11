Lanazione.it - David troppo osé, scatta la multa. Battaglia per il decoro in centro a Firenze

, 24 novembre 2024 – Ennesimo ‘schiaffo’ aldi Michelangelo. L’eroe biblico re di Giuda e Israele che sconfisse il gigante Golia, nei secoli una figura simbolo della lotta del bene contro il male, nonché uno dei simboli di, è stato ritoccato. Il gigante di marmo tutto nudo presente su cartoline, poster, souvenir e quant’altro da vendere ai turisti per un ricordo della città, in una bancarella appariva con gli attributi ’gonfiati’ e ’abbelliti’. Stavolta l’esercente non l’ha fatta franca: è arrivata ladei vigili. Dopo i blitz in via Faenza e in piazza Santo Spirito dove ben otto attività si erano allargate un po’con i tavolini, questa volta la Polizia municipale è entrata in azione nelle zona di via Martelli-piazza Duomo e in Borgo la Croce, il cuore pulsante del turismo e, purin molti casi anche della merce-becera.