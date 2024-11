Alessandro Impagnatiello domani la sentenza per il femminicidio di Giulia Tramontano Il papà | Devono dargli l’ergastolo

Leggi su Open.online

È attesa per, lunedì 25 novembre, lanel processo che vede imputato, reo confesso deldi, la 29enne di Senago incinta al settimo mese del loro bambino. Una data ad alto valore simbolico, quella del 25 novembre, giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Due settimane fa la procuratrice aggiunta di Milano Letizia Mannella e la pm Alessia Menegazzo hanno chiesto la condanna alper l’ex barman 31enne.è accusato di omicidio volontario pluriaggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere, e le magistrate hanno messo in luce non solo la premeditazione e crudeltà delle sue azioni in quella sera del 27 maggio 2023, ma anche la teoria di menzogne e manipolazioni iniziate sin dai primi minuti dopo l’assassinio e dunque la pericolosità sociale del ragazzo.