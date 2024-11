Ilrestodelcarlino.it - Variazione al bilancio per la mensa

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Unaurgente aldi previsione, il piano triennale delle opere pubbliche e la proposta progettuale per il "rilancio economico e sociale" sono alcuni degli argomenti che verranno discussi lunedì in occasione del prossimo consiglio comunale di San Severino. La seduta è fissata alle 19, per la prima volta dopo otto anni nella sua sede, la sala consiliare del palazzo comunale in piazza del Popolo da poco riaperto a seguito di lavori post sisma. All’ordine del giorno figurano la ratifica della delibera di giunta inerente laurgente aldi previsione per l’anno 2024/2026 per l’espletamento della gara di appalto relativa al servizio di refezione scolastica per gli anni 2025/2026 e quella relativa ai Fondi sisma 2016 per quanto riguarda la quota pubblica per il complesso di San Domenico.