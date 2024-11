Ilrestodelcarlino.it - Una camminata per te:. Rimini in marcia contro la violenza

Torna oggi alle 16.30 – (ritrovo ore 16 in piazza Cavour) – “È per te” ladi sensibilizzazione per l’eliminazione dellasulle donne. Laprevede un percorso ad anello nel centro storico di, con ritorno nella stessa Piazza Cavour alle ore 18 in concomitanza con l’accensione delle luci di Natale. Anche quest’anno l’accensione delle luci saranno dedicate alle donne vittima didella città die avranno come frase di accompagnamento le parole di Confucio che, già nel VI a.C., indicava che "Piuttosto che temere l’oscurità è meglio accendere una piccola luce". "La nostra piccola luce – sottolinea Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere – è proprio questo: la forza e l’impegno che investiamo ogni giorno per mettere in campo azioni concrete, interventi efficaci e un grande lavoro culturale di rete per sradicare il fenomeno delladi genere.