Traffico Roma del 23-11-2024 ore 12 | 30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità dalle 13 alle 19 in stazione con corteo con chiusura temporanea tra Piazzale Ostiense e Piazza Vittorio Emanuele II altro corteo a partire dalle 18 fino alle 20 con chiusura temporanea del tratto tra via Frentani e piazzale Aldo Moro modifiche possibili sui percorsi delle linee bus e possibili disagi alla circolazione nelle aree circostanti oggi aal palazzo dello sport è il cantante irama inizio del concerto alle 21 nelle ore di afflusso e deflusso degli spettatori delle chiusure e le difficoltà alnei pressi del Piazzale Dello Sport tra le 18:30 e le mezzanotte per il trasporto ferroviario sulla linea fl6Cassino fino al 24 novembre per urgenti lavori interrotta la circolazione dei treni tra Colleferro e Frosinone previsto un servizio bus sostitutivo dalle 21 di stasera alle 20 domani è previsto uno sciopero nazionale del personale del gruppo FS Trenitalia Trenitalia TPER e Trenord i treni possono subire cancellazioni o variazioni per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito