Samba gonne e messaggi sull’inclusione | quanto giova il ritorno del brasiliano Braathen Pinheiro al mondo vecchio dello sci

Quando ha tagliato il traguardo della seconda manche, sul ghiacciaio di Soelden, il pubblico è impazzito: miglior tempo. Lui ha tolto gli sci e mentre tutte le telecamere erano su di lui, ha ballato la. Signore e signori, ecco a voi Lucas, con un accento in più sul secondo cognome, quello. Sì, perché ora il fuoriclasse nato a Oslo corre con la nazionalità della mamma, di cui ha sempre mantenuto il cognome: il Brasile, appunto. È il, dopo un anno di inattività, del figliol prodigo; del campione – e istrione – di cui il movimentosci alpino ha bisogno, senza tuttavia averne consapevolezza.Unghie delle mani rigorosamente smaltate (con colori sempre diversi), per l’occasione anche verde-oro, passerelle e sfilate quando non danza tra i pali strettislalom speciale,ha appena 24 anni, ma col suo modo di fare – e con le sue parole – sta già portando una piccola rivoluzione all’interno del Circo Bianco.