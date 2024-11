Gaeta.it - Roma ospita la XIII edizione di Life of Wine: un viaggio tra le etichette storiche italiane

Facebook WhatsAppTwitter La città disi prepara are un evento unico nel suo genere, dedicato agli appassionati di vino, con una proposta che offre oltre 200 vecchie annate e più di 300provenienti da varie cantineof, manifestazione che si tiene il 24 novembre presso l’Hotel Villa Pamphili, invita i visitatori a scoprire i vini con una lunga storia, un’opportunità per esplorare l’evoluzione di bottiglie che risalgono fino agli inizi degli anni ’90. Un’occasione imperdibile per approfondire il mondo vitivinicolo italiano, che si pone come obiettivo non solo la degustazione, ma anche la valorizzazione delle tradizioni vinicole del nostro Paese.Il format dell’evento e le cantine partecipantiLadiofsi distingue per la partecipazione di 48 cantine selezionate provenienti da diverse regioni