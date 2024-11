Gaeta.it - Paola Carron è la nuova presidente di Confindustria Veneto Est: un mandato storico per le imprese

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter, a capo diSpa, è stata elettadiEst, un’organizzazione che unisce gli imprenditori delle province di Venezia, Padova, Rovigo e Treviso. Questo evento segna un cambiamento significativo nel panorama industriale regionale, dato che rappresenta il primoelettivo quadriennale per il periodo 2024-2028, dopo un biennio di costituzione dell’associazione. L’assemblea elettiva ha visto la partecipazione di circa 2500 membri, evidenziando l’importanza dell’elezione.Chi èe il suo ruolo nellaSpaha 56 anni e vanta un lungo percorso professionale nel settore delle opere civili e infrastrutturali. Come consigliere delegato diSpa, ha consolidato l’azienda come una delle leader nel campo, distinguendosi per progetti che hanno avuto un impatto significativo sul territorio.