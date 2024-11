Thesocialpost.it - “Non ci sono difese dai nuovi missili di Putin”. L’Europa ha paura e si interroga, in attesa di Trump

Leggi su Thesocialpost.it

Oraha. Il lancio di un missile ipersonico da parte della Russia, avvenuto giovedì contro la città ucraina di Dnipro, ha sollevato un’ondata di preoccupazione nei comandi militari occidentali. Il vettore, noto come Oreshnik, rappresenta una minaccia diretta e potente per. Si tratta di un ordigno capace di colpire qualunque capitale del continente in pochi minuti, con o senza testate nucleari. La Nato e i singoli Paesi dell’Unione Europeaora impegnati in vertici e consultazioni per valutare contromisure, ma la situazione mette in evidenza le divisioni strategiche e tecnologiche che rendonovulnerabile.Il messaggio di Mosca e l’obiettivo diSecondo gli analisti, il lancio del missile rappresenta un avvertimento al, destinataria principale delle pressioni di Mosca.