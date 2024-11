Ilveggente.it - Leganes-Real Madrid, Liga: tv, formazioni, pronostico

è una partita valida per la quattordicesima giornata dellae si gioca domenica alle 18:30: probabili, diretta tv e streaming.Nella gara contro l’Osasuna, quella prima della sosta, ildi Carlo Ancelotti ha inizialmente cambiato sistema tattico: non più il 4-4-2, con due punte vicine e con Bellingham largo a sinistra, ma un 4-3-3 con Rodrygo spedito davanti e con l’inglese da mezzala. E questo sembra aver dato i suoi frutti.: tv,(Lapresse) – Ilveggente.itServiva vincere, allora, ai madrileni, che hanno iniziato balbettando sia in campionato che in Coppa ma che, per fortuna del tecnico italiano, sono potenzialmente – visto che hanno una gara in meno – a solamente tre lunghezze dal Barcellona.