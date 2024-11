Panorama.it - La Germania ha perso la stabilità

Olaf Scholz è arrivato a fine corsa. Il governo del cancelliere socialdemocratico tedesco è entrato in crisi proprio nelle ore in cui Donald Trump veniva rieletto presidente degli Stati Uniti. Per un’amministrazione americana in via di formazione ce n’è una tedesca in via di smantellamento. Con la cacciata dei liberali contrari a nuove spese in deficit, la coalizione «semaforo» non ha più la maggioranza al Bundestag e le opposizioni hanno spinto per elezioni anticipate in tempi rapidi. Le hanno chieste sia i cristiano democratici di Friedrich Merz sia i sovranisti di destra di AfD, formazioni con il vento in poppa. Ma anche il Bsw, il partito socialista e nazionalista fondato da Sahra Wagenknecht, già capogruppo dei social-comunisti della Linke. A picco nei sondaggi, i socialdemocratici non hanno invece fretta di tornare dagli elettori.