Il triste addio al poliziotto Marco De Angelis deceduto a soli 32 anni in Calabria

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La comunità di Aversa è in lutto per la prematura scomparsa diDe, un giovanedi32è morto a causa di un malore improvviso mentre si trovava nella sua stanza in, dove era in servizio nel commissariato di Gioia Tauro. Questo tragico evento ha colpito profondamente non solo i suoi familiari, ma anche chi lo conosceva e ammirava il suo impegno per la comunità. Gli sforzi dei soccorsi non sono stati sufficienti a salvargli la vita.La carriera diDee il suo impegno nella comunitàDesi era distinto non solo come, ma anche per il suo impegno nella protezione civile di Aversa. Prima di arruolarsi nella polizia, aveva dedicatoal servizio della comunità, dimostrando un forte senso del dovere e una grande umanità.