Il Montecristo di Jovanotti, il Gattopardo di Netflix e il pubblico che non capisce le citazioni

Era giusto dieci anni fa, ma lo so solo perché un miliardario cattivo (Zuckerberg, non Musk) mi tiene i conti temporali, e mi fa vedere in quell’album di famiglia che è Facebook che nel dicembre di dieci anni fa in effetti ero in un certo studio di registrazione di New York.Lorenzo(che non si sa mai bene come chiamare:è un nome da pirla; Lorenzo Cherubini sembra che tu sia l’ufficiale giudiziario che gli notifica una multa; Lorenzo e basta è un’ostentazione di confidenza francamente disdicevole) aveva appena finito di incidere, nella città in cui viveva in quel periodo, un disco che sarebbe uscito di lì a poco, e c’era la questione del singolo.“Singolo” è una parola che non ha più senso: valeva quando esistevano i 45 giri (e i mangiadischi), e quando le radio compatte mandavano tutte la stessa canzone che serviva a lanciare l’album (forse anche “album” non ha più gran senso).