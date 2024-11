Iltempo.it - "Ho protetto nostra figlia": Codegoni rompe il silenzio dopo l'arresto di Basciano

Leggi su Iltempo.it

Sophie"si è trovata a vivere in un costante stato di ansia e nella perdurante paura di essere continuamente controllata" dall'ex compagno Alessandro. È quanto riporta l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il 35enne accusato di atti persecutori commessi dal luglio 2023 fino allo scorso 14 novembre. La ragazza di 23 anni ai Carabinieri ha riferito che il comportamento di"l'ha costretta a cambiare le proprie abitudini di vita", dal momento che "ha iniziato a non uscire più da sola, se non le volte" in cui sapeva dai social che lui fosse "via per lavoro".ore di assenza dai social,ha rotto ile, in una storia Instagram, ha comunicato ai follower la sua verità. "Non ho potuto fare diversamente. Ho lottato contro me stessa, contro il dolore e la paura.