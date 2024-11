Lopinionista.it - Festival Internazionale Musica da Camera, il 24 novembre concerto “L’Orient-Express” del duo Tchijik e Varvarian

IGLESIAS – Dopo il grande successo del primo appuntamento, prosegue la XXVI edizione deldida, rassegna cameristica, organizzata dall’associazione Anton Stadler con la direzione artistica del bandoneonista e compositore Fabio Furìa e protagonista al teatro Electra di Iglesias dal 17al 28 dicembre.Il secondo e ultimo appuntamento per il mese diè in programma al Teatro Electra di Iglesias, domenica 24 alle ore 19 con il Duo formato dal violinista di grande talento Vadim, vincitore di numerosi premi internazionali, tra cui i prestigiosi concorsi come il Paganini e il Tchaikovsky e la pianista di famaArmine.Ildal titolo “” con la suacolorata dell’Europa Centrale ci conduce verso Oriente, in un viaggio esilarante e lontano, attraversando alcune delle grandi destinazioni del favoloso Orient-: Vienna, Praga, Budapest, Costantinopoli.