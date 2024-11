Metropolitanmagazine.it - Enzo Malepasso, chi è l’ex di Fiordaliso: “L’unico amore della mia vita, mi ha tradita, ma l’ho perdonato”

, cantante, compositore, è stato anche autore del successo ‘Non voglio mica la luna’,però lo ricorda come suo più grande. La loro è stata però una storia tormentata, fatta anche di tanto dolore: “Sono arrivata a un puntomiain cui ho deciso di stare da sola. – ha esordito nel corso di uno sfogo in confessionale – Sono stata innamorata, ho avuto uomini, ma non sono mai stata bene come in questo periodo, senza.”ha dunque spiegato: “Ho avuto delusioni, strappi al cuore. Io avevo un fidanzato,, lo conobbi che era sposato, è stato un grandissimoe lui aveva lasciato la famiglia per me ma sapevo che non mi era fedele e per questo ho sofferto tanto ma eri così innamorata che ci passavo sopra.”e il grandeconMelapasso: “Mi chiamò la moglie dopo la sua morte e.