Liberoquotidiano.it - Ecco la lettera con cui hanno provato a far fuori Fitto: il punto più basso della sinistra italiana

Leggi su Liberoquotidiano.it

Laeuropea ha tentato il tutto per tutto pur di affossare la nomina di Raffaele. Fino all'ultimo minuto prima del via liberaCommissione Regi dell'Europarlamento competente per la delega dell'esponente di Fratelli d'Italia, S&D, Renew Europe, The Left e Greensil ribaltone. L'occasione? La richiesta dei popolari spagnoli di aggiungere una clausola all'approvazione di Teresa Ribera (una dei sei vicecommissari in lizza ndr) di dimissione in caso dell'avvio di un'indagine nei suoi confronti per l'alluvione di Valencia.che a quelè scattata la ritorsioneverso. I gruppi europei di cui fa parte il Partito democratico - spiega Il Giornale -presentato dei documenti aggiuntivi alladi incarico anella Commissione Regi con cui motivare la loro contrarietà alla sua elezione.