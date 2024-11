Cop29 c’è l’accordo sui crediti di carbonio Ancora stallo sui 300 miliardi l’anno per la finanza climatica

Leggi su Open.online

L’assemblea plenaria delladi Baku ha approvato le norme per il mercato internazionale delle emissioni di, previsto all’articolo 6 deldi Parigi. L’approvazione consentirà di dare vita a un mercato in cui le emissioni di un Paese possono essere mitigate in altri territori. Il Paese che emette di più potrà finanziare, ad esempio, grandi progetti di riforestazione fuori dal proprio territorio o impianti di rinnovabili, compensando così i gas serra aggiunti all’atmosfera con interventi più economici rispetto a quanto lo sarebbero all’interno dei propri confini. Gli standard tecnici erano stati definiti nel corso del primo giorno, ma ulteriori regole sull’implementazione verranno discusse nel corso del 2025. Quello che gli osservatori considerano un successo è l’aver raggiunto un accordo sull’esistenza di un registro delle transazioni controllato dall’Onu.